Eleito por 53% dos votos, Eduardo Leite promete por salários de servidores em dia

Uma vitória discreta, mas convencedora. Por volta das 19h30, o que era previsto pelas pesquisas se confirmou: Eduardo leite venceu com 53% dos votos válidos o então governador do Rio Grande Do Sul, José Ivo Sartori, após um segundo turno de pressão na campanha do opositor. Em Pelotas, sua terra natal, onde começou a carreira, o novo governante comemorou junto aos seus familiares e admiradores em sobre o jardim da sua casa. Com direito a música, Leite desfilou pela cidade até o gabinete do PSDB. Após comemorar com os conterrâneos, o novo líder estadual seguiu para Porto Alegre para encontrar autoridades e companheiros de campanha. Já na Capital, cedeu uma entrevista coletiva em que reafirmou o pagamento integral dos salários dos servidores e a continuidade das obras no Estado.