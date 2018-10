Produtos de graça atiçam dezenas de pessoas na Sial, na França

Uma cena ao fim do Salão Internacional de Alimentação (Sial, que está acontecendo em Paris, chamou a atenção da reportagem dona quinta-feira (25). Dezenas de pessoas formaram filas em aos portões de entrada à espera da hora de liberação do acesso para pegar produtos, que são deixados pelas empresas nos estandes. No portão que separa o parque da estação de metrô, as pessoas se espremiam no portão. Do lado de dentro, seguranças tentavam acalmar quem mostrava certa ansiedade em ingressar. Já do lado de dentro dos grandes pavilhões muita gente circulava com sacolas e malas repletas de mercadorias. Segundo expositores, não vale a pena voltar para casa com os produtos, que são as vedetes de uma das maiores feiras de alimentação do mundo, com uma marca forte de inovação. Confira os principais acontecimentos noticiados pelo Jornal do Comércio