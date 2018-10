Brasil vence Marrocos em estreia em campeonato de futebol de anões

Começou nesta quinta-feira (25) a Copa America Talla Baja, a primeira edição do campeonato de futebol de anões das Américas. O torneio acontece em Buenos Aires, na Argentina, e vai até o próximo domingo (28). Participam nove seleções, entre elas um combinado entre Canadá e Estados Unidos. Na abertura do torneio, a seleção brasileira venceu o Marrocos com facilidade, por 8 a 2 (foto). Já a Argentina bateu a Colômbia por 6 a 0. Os atletas que representam o Brasil são dos estados do Pará, Rio de Janeiro e São Paulo e nenhum deles tem mais de 1,40 m de altura. O campeonato é organizado pela Associação de Futebol Argentina (AFA) e os jogos podem ser acompanhado pela página do Facebook