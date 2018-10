Icebergs retangulares da Antártida despertam a imaginação de usuários das redes sociais

Quem olha se espanta pela assertividade do corte desse grande bloco de gelo e para alguns usuários das redes sociais era arte alienígena. Esse gigante no meio do mar foi encontrado pela Nasa neta quinta-feira (15) durante a operação IceBridge, que busca identificar mudanças na camada de gelo da Plataforma Larsen. O local fica na península Atlântica, no noroeste do Mar de Weddell, onde também foi encontrado, há dois dias atrás, outro Iceberg retangular. Esse formato é chamado de Iceberg Tabular que, de acordo com a Nasa, funciona como o crescimento, que quebra quando fica grande. Eles são bem diferentes, em formato, daquele que afundou o Titanic, mas as características de espessura são quase as mesmas: 10 % para fora do mar e os outros 90% ficam imersos. Não foi possível medir o tamanho das peças de gelo, mas é estimado uma distancia de aproximadamente 1,5 quilômetros.