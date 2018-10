Grafite do Teatro de Arena é imagem do Centro em recuperação

O Centro Histórico de Porto Alegre começa a dar sinais de recuperação. Uma das ideais renovadoras é do Teatro de Arena, na escadaria do Viaduto Otávio Rocha, incentivando a arte do grafite. O grafitismo embeleza o local e chama a atenção de quem passa pelas redondezas. Além do Teatro de Arena, restaurantes e bares ajudam a atrair o público ao viaduto, que é um símbolo de Porto Alegre, ligando, pela Borges de Medeiros, o Centro com a Zona Sul, obra iniciada pelo prefeito Otávio Rocha, que faleceu no mandato, e concluída pelo seu vice, Alberto Bins.