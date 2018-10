Rosa Weber e presidentes de TREs garantem segurança das urnas eletrônicas

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber (c), se reuniu nesta segunda-feira (22) com os presidentes dos Tribunais Regional Eleitorais (TREs) em Brasília. Depois do encontro, em carta aberta, os magistrados defenderam a segurança das urnas eletrônicas, garantiram que o processo eleitoral é “totalmente auditável” e conclamaram a sociedade a “atuar em prol da manutenção do Estado Democrático de Direito, com respeito às instituições, dentre as quais a Justiça Eleitoral”. O documento destaca que as urnas contam com barreiras físicas e digitais que inviabilizam ataques de hackers. No último domingo (21), a presidente do TSE disse, em entrevista coletiva, que a “desinformação deliberada” deve ser combatida, mas garantiu que não houve falhas da Justiça Eleitoral no combate às fake news durante a eleição.