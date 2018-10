Caminhada das Vitoriosas reúne mais de dez mil pessoas em Porto Alegre

A 15ª edição da Caminhada das Vitoriosas pintou de rosa as ruas de Porto Alegre neste domingo (21). Promovido pelo Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama), o evento é realizado anualmente e faz parte da programação do Outubro Rosa, buscando orientar e conscientizar a população sobre a importância do combate ao câncer de mama. Neste ano, mais de dez mil pessoas participaram da caminhada, que saiu do Parque Moinhos de Vento e passou pela avenida Goethe, pelas ruas Vasco da Gama e Fernandes Vieira e pela avenida Osvaldo Aranha até chegar ao Parque Farroupilha (Redenção). Vestindo camisetas com alusão à campanha, os participantes – na maioria, mulheres – carregavam balões na cor rosa. Além de celebrar os 15 anos do evento, 2018 também marca os 25 anos de atuação do Imama no Estado.