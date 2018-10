Freeway recebe novo posto da Polícia Rodoviária Federal

Ainda com ajustes a serem feitos, o novo posto da Polícia Rodoviária Federal (PFR) da Caixa D'água, na Freeway, deu início às atividades na sexta-feira (19). A unidade fica no km 91 da BR-290, em Porto Alegre, no caminho para o Litoral Norte. Uma das principais mudanças é a proximidade com o público, já que o local está localizado próximo à rodovia e dispõe de estacionamento. A estrutura ainda recebeu investimentos em acessibilidade, ganhando rampas e sinalização para cegos, além de vagas de estacionamento para necessidades especiais. Os funcionários também destacam a ampla visão da polícia, que pode enxergar a estrada em 180 graus. Com a abertura do novo espaço, a PRF desativou a sede que ficava em Gravataí, na região Metropolitana.