Área de embarque do terminal 2 do aeroporto Salgado Filho megalotado

Quem embarcou em voos a companhia aérea Azul, na manhã desta sexta-feira (18), levou um susto. A área de embarque do terminal 2 do Aeroporto Internacional Salgado Filho, que era o antigo aeroporto antes da construção do terminal 1, estava megalotada, indicando que ficou pequena para o volume de voos e passageiros da Azul. A empresa é a única com rotas comerciais a usar o terminal. Não há poltronas para sentar, apenas mesinhas e cadeiras de serviços de café e alimentação. Além disso, quem desembarca na pista e faz conexão entra pela mesma porta, gerando um fluxo caótico em alguns momentos. O aeroporto passa por obras para ampliar o terminal 1 e mais espaços para aeronaves. Desde janeiro, a alemã Fraport é a concessionária.