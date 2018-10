Mulheres bloqueiam templo hindu após protestos contra presença feminina em locais religiosos

A abertura do templo hindu em Kerala, no sul da Índia, para o acesso de mulheres causou inúmeros protestos no país. A proibição da presença delas em locais religiosos foi revogada em setembro pela Suprema Corte indiana. A decisão, no entanto, gerou protestos de fiéis que não concordam com a mudança. Homens forçaram duas jornalistas a saírem de um templo, gerando conflitos entre os peregrinos e a interferência da polícia local. Em reação a esses atos, nesta sexta-feira (19), dezenas de mulheres bloquearam a estrada para o Templo Sabarimala, em Vadaserikara, para protestar sentadas no chão e batendo palmas (foto). Para a cultura hindu, as mulheres entre 10 e 50 anos são consideradas impuras.