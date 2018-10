Realeza britânica tem segundo casamento em 2018

Cinco meses depois do casamento real entre Harry e Meghan Markle, mais badalado e popular desde a união do príncipe Charles com a princesa Diana, um novo evento real chamou a atenção, mas com menos alarde e sem transmissão ao vivo para o mundo. Mesmo com menos holofotes, o casamento entre a princesa Eugenie, filha do príncipe Andrew e neta da rainha Elizabeth II, com o empresário Jack Brooksbank teve o luxo da realeza e teve como palco a capela de St. George, no Castelo de Windsor. O mesmo local foi cenário das bodas de Harry com Meghan em maio. Na foto, estão familiares do noivo (esquerda), e, à direita, estão a irmã de Eugenie, Beatrice, e seus pais, Sarah Ferguson e Andrew. A rainha Elizabeth II e seu marido, o príncipe Philip, estão sentados. Não faltaram muitas daminhas e pajens, honrando a tradição da corte.