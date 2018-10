Manifestantes protestam contra Bolsonaro em Porto Alegre e São Paulo

Algumas cidades brasileiras receberam protestos contra o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) nesta quarta-feira (10). Em Porto Alegre, o ato foi convocado pelo Diretório Central de Estudantes (DCE) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e teve como objetivo a mobilização dos alunos para a campanha contra Bolsonaro no segundo turno. Em São Paulo (foto), a manifestação ocorreu na Avenida Paulista. Ainda sob o mote do #EleNão, os militantes portavam cartazes com os dizeres “Ditadura nunca mais” e “Fascismo Não”. De acordo com a pesquisa Datafolha divulgada também nesta quarta, Bolsonaro teria 58% dos votos válidos no segundo turno da eleição presidencial, contra 42% de Fernando Haddad (PT).