Arena do Grêmio ganha iluminação rosa em campanha contra o câncer de mama

Durante o mês de outubro, a Arena do Grêmio vai mudar de cor em nome da conscientização sobre o combate ao câncer de mama. Desde o último sábado (6), o estádio do tricolor gaúcho está recebendo iluminação rosa, em referência à campanha Outubro Rosa, que tem como objetivo o compartilhamento de informações sobre a doença, o incentivo ao autoexame e a contribuição para reduzir a mortalidade de mulheres. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Rio Grande do Sul tem estimativa de 61,77 casos de câncer de mama para cada 100 mil habitantes em 2018. Além da iluminação da Arena, o Grêmio lançou uma camisa feminina alusiva ao movimento, que terá parte do valor das vendas destinada ao Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama-RS).