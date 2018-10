Terremoto e tsunami matam quase duas mil pessoas na Indonésia

Quase duas mil pessoas morreram depois do terremoto e do tsunami que devastaram a ilha de Sulawesi, na Indonésia, no dia 28 de setembro. O dado foi anunciado nesta segunda-feira (8) pelas autoridades locais, que temem um balanço ainda mais grave, pois milhares de habitantes continuam desaparecidos. De acordo com o porta-voz do Exército na região, as equipes de emergência encontraram 1.944 corpos na cidade de Palu e em seus arredores. Outras cinco mil pessoas estão desaparecidas. A Agência de Gestão de Catástrofes do país informou que as operações de busca devem prosseguir até 11 de outubro, data em que os desaparecidos serão considerados mortos. Neste momento, quase 200 mil habitantes da região de Palu precisam de ajuda humanitária urgente, incluindo comida e água potável.