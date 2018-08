Debaixo de chuva, Iván Duque toma posse como presidente da Colômbia

Sob uma chuva leve, mas incessante, e um vento que chegou a carregar parte da decoração do palco na Praça Bolívar, o ex-senador Iván Duque Marquéz, do Partido Centro Democrático, foi empossado nesta terça-feira (7) como novo presidente da Colômbia. “Quero governar a Colômbia com valores e princípios inabaláveis, superando as divisões de esquerda e direita", prometeu Duque, em seu primeiro discurso depois de receber a faixa presidencial. A cerimônia foi prestigiada por dez chefes de Estado e o Brasil foi representado pelo Ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira. Ligado ao ex-presidente Álvaro Uribe e a forças conservadoras, o novo mandatário tem entre os principais desafios a crise migratória venezuelana, já que a Colômbia é o principal destino de pessoas que saem da Venezuela por conta da crise do regime chavista.