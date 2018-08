Servidores de Porto Alegre em greve ocupam prédio da prefeitura por quase dez horas

Há mais de uma semana em greve, centenas de municipários voltaram a protestar na terça-feira (7) contra propostas do prefeito da Capital Nelson Marchezan Júnior. Dessa vez, a ação foi ocupar o prédio da prefeitura , em mobilização que durou quase dez horas e concentrou manifestantes no salão nobre e no segundo andar do Paço Municipal. A categoria afirmou que não deixaria o prédio enquanto o prefeito não se demonstrasse aberto ao diálogo. A Brigada Militar chegou a ser acionada para encerrar o protesto. No início da noite, uma decisão judicial concedeu liminar determinando a desocupação do prédio, prevendo multa de R$ 200 mil ao sindicato. Em nota, a prefeitura criticou a "invasão truculenta do Paço Municipal" e disse que ações como esta tiram a legitimidade do Simpa. O prédio foi totalmente desocupado à noite, em razão da possibilidade de uso de força pelo BOE e da BM.