Explosão em rodovia deixa mortos e feridos na cidade italiana de Bolonha

Uma explosão envolvendo um caminhão que transportava substâncias inflamáveis no Norte da cidade italiana de Bolonha deixou dois mortos e cerca de 70 feridos na manhã de segunda-feira (6). O caminhão-tanque colidiu com outro veículo, provocando um incêndio em uma rodovia perto do aeroporto da cidade. Outros carros que estavam próximos também pegaram fogo e parte de um viaduto desabou. A rodovia foi fechada nas duas vias, com fortes indícios de fumaça negra. O corpo de bombeiros italiano enviou equipes de resgate para socorrer às vítimas do acidente. Segundo as autoridades, muitas estariam em situação grave de saúde e algumas teriam sido atingidas por cacos de vidro que voaram após janelas de prédios residências próximas também terem explodido.