Rubinho vence Corrida do Milhão da Stock Car pela segunda vez; Massa termina em 22º

Pela segunda vez na carreira, Rubens Barrichello venceu a Corrida do Milhão, que premia o vencedor com R$ 1 milhão, na Stock Car Brasil. Disputada no circuito oval do autódromo de Goiânia (GO), a prova foi marcada por acidentes e entradas do safety car e foi definida apenas na última volta, com a ultrapassagem de Rubinho sobre Max Wilson, depois da saída dos boxes. Com o resultado, o piloto da Full Time, que já havia vencido o certame em 2014, pulou para o quarto lugar no campeonato, com 115 pontos, 48 atrás do líder Daniel Serra, que completou a prova deste domingo (5) na oitava posição. Outro ex-Fórmula 1 que participou da Corrida do Milhão, Felipe Massa teve um pneu furado ao sair da pista na reta final e terminou em 22º lugar. A próxima etapa da categoria está marcada para o dia 19 de agosto, no autódromo de Campo Grande (MS).