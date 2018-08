Mulheres se vestem de personagens de The Handmaid's Tale em protesto a favor da descriminalização do aborto

No primeiro dia de debate da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, um grupo de mulheres se manifestou na frente da sede do Supremo Tribunal Federal vestidas de personagens da série The Handmaid’s Tale. O grupo segurava bandanas verdes com os dizeres “Nem presa, nem morta por aborto. Nenhuma a menos.”, semelhante ao símbolo dos protestos a favor da descriminalização na Argentina. Com o protesto, as manifestantes criticavam os argumentos dos autointitulados “pró-vida”, se posicionando contra a interferência religiosa no debate sobre o aborto. A série The Handmaid’s Tale é baseada no livro O Conto da Aia da escritora canadense Margaret Atwood, e narra a história de um Estados Unidos distópico e com baixa taxa de natalidade que obriga as poucas mulheres férteis a servirem de escravas sexuais e gerar bebês para famílias influentes.