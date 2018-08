Fundador da rede de Lojas Lebes recebe Medalha do Mérito Farroupilha

O empresário Otelio Drebes, fundador da rede de Lojas Lebes, recebeu na última quarta-feira (1º) a Medalha do Mérito Farroupilha, em cerimônia na Assembleia Legislativa gaúcha. A honraria foi concedida a Drebes após proposição do deputado Maurício Dziedrick (PTB) em solenidade que reuniu familiares e amigos do homenageado, além de autoridades. Atualmente com 84 anos, Drebes atua como presidente do Conselho Administrativo do conglomerado que fundou. Em seu discurso no evento, ele falou da sua trajetória - iniciada como filho de agricultores do interior do RS e trabalhando desde os seis anose - e afirmou que se tratava do dia “mais feliz” da sua vida. para Dziedrick, deve ser papel da Assembleia reconhecer e homenagear os que trabalham pelo Estado. “São pessoas com dons especiais, iniciativas e vontade. E isso precisa ser enaltecido", afirmou o deputado.