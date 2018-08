Simpatizantes de Lula iniciam greve de fome no STF e são retirados por seguranças

Membros de movimentos sociais que pedem a libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começaram uma greve de fome em ato no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira (31). Após lerem um manifesto, os seis ativistas foram retirados da frente do prédio por seguranças da corte e acusaram os profissionais de truculência. Houve empurrões, e três manifestantes caíram. O grupo, formado por quatro homens e duas mulheres, disse que a greve de fome não tem data para terminar e deve se estender até que o ex-presidente seja solto. Em apoio a eles, havia cerca de 40 pessoas do lado de fora da sede do Supremo, com cartazes e instrumentos de percussão. O entorno da corte foi fechado por grades, para evitar que mais manifestantes se aproximassem. Jornalistas e fotógrafos que tentaram atravessar o isolamento para registrar o ato também foram barrados.