Incêndio florestal se alastra na Califórnia e já deixa mortos e desaparecidos

Cerca de doze mil bombeiros estão mobilizados para combater os incêndios florestais que se alastram pelo Norte da Califórnia desde a última semana. Impulsionado pela forte seca e ventos no estado americano, o fogo avança rapidamente e já deixa ao menos seis mortos. Além disso, cerca de dez mil hectares foram destruídos desde o início do fogo, na sexta-feira (27), incluindo diversas casas e edifícios na cidade de Redding. Autoridades locais também alertam para o fato de algumas pessoas estarem desaparecidas. Mais de 38 mil pessoas já tiveram de deixar suas casas em função da fumaça, como é o caso dos moradores do condado de Shasta. As equipes de bombeiros enfrentam dificuldades para conter as chamas devido às altas temperaturas e a baixa umidade da região.