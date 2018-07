Prefeitura restringe acesso a mirante na Orla do Guaíba

O domingo (29) de tempo bom atraiu novamente uma multidão para o trecho revitalizado na orla do Guaíba. Após ter que interditar, por excesso de peso, o mirante Olhos Atentos, a prefeitura de Porto Alegre decidiu instalar uma cancela e designar um servidor para controlar a subida na estrutura. Mesmo com uma placa em frente ao mirante já informando, anteriormente, a capacidade máxima de 20 pessoas por vez em cima da obra de arte, o limite não estava sendo obedecido pela população. Ontem, um funcionário público municipal controlava a entrada e a saída das pessoas do local, mantendo a cancela fechada para passagem até que alguém descesse. A preocupação se deve à alta visitação da orla do Guaíba desde a sua abertura. O mirante Olhos Atentos ficou interditado entre 2009 e 2018, até a inauguração da nova orla, em função de danos ao piso.