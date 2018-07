Editoras alugam barco para programação 'pirata' durante a Flip

Encerrada neste domingo (29), a 16ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) recebeu mais de 26,4 mil pessoas em quatro dias de evento e teve, entre seus destaques, a Festa Literária Pirata das Editoras Independentes (Flipei). Procurando fugir da forte evitar a especulação imobiliária que toma conta de Paraty nos dias da Flip, a editora Autonomia Literária juntou-se a mais de 12 editoras e, no melhor estilo pirata, alugou um barco que, atracado junto ao evento oficial, realizou uma programação paralela, com debates, happy hours e saraus. "O barco virou point de encontro, além de juntar-se ao estilo aberto da curadoria no sentido de reabrir o espaço para um feira democratizada, em que editoras pequenas têm espaço na programação principal", afirma Gustavo Faraon, da editora gaúcha Dublinense, que participou da Flipei. A escuna alugada, de dois andares, abrigou uma loja de livros no 1º andar e, em cima, o "palco" utilizado pelos convidados da programação.