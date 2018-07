Homenagem a Marielle Franco abre Fórum Latino-Americano em Porto Alegre

No dia em que Marielle Franco completaria 39 anos, o 2º Fórum Latino-Americano deu início com uma caminhada em homenagem à vereadora carioca. Com a presença da viúva de Marielle, Mônica Benício, um grupo de pessoas seguiu até a rua Duque de Caxias para fazer o ato memorial e pedir justiça. O Fórum Latino-Americano é organizado pelo movimento político argentino La Poderosa, com foco em direitos humanos. Marielle foi executada junto com o motorista Anderson Gomes no dia 14 de março deste ano, após sair de uma roda de conversa chamada Mulheres Negras Movendo Estruturas. A parlamentar e ativista seria a candidata a vice-governadora na chapa de Tarcísio Motta ao governo do Rio de Janeiro. Nesta semana, suspeitos de envolvimento no assassinato de Marielle foram presos , embora por motivos não relacionados à morte da vereadora.