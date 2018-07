Mulheres negras marcham em São Paulo pela garantia de direitos e fim da violência

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, as ruas de São Paulo receberam a 3ª Marcha das Mulheres Negras nesta quarta-feira (25). Cantando e tocando músicas de origem africana, as participantes carregaram faixas pedindo a garantia de direitos e o fim da violência e da negligência do poder público contra as mulheres negras. A manifestação foi realizada na Praça Roosevelt, região central da capital paulista, e não bloqueou vias. Representantes de religiões de matriz africana ficaram à frente no ato, vestindo roupas e saias brancas e usando água de cheiro para abrir os caminhos à prosperidade. O coletivo Marcha das Mulheres Negras de São Paulo teve amplitude na marcha que ocorreu em Brasília em 2015 e levou, na época, 50 mil pessoas às ruas contra o racismo e a violência.