Motoristas fazem filas por gasolina mais barata no Dia de Liberdade de Impostos

Motoristas do Rio Grande do Sul acordaram cedo na quarta-feira (25) e formaram longas filas em postos de gasolina para aproveitar o desconto do Dia de Liberdade de Impostos no preço do combustível. Ao todo, 14 municípios gaúchos participaram da ação, que vendeu o litro da gasolina a R$ 2,50 em 25 postos do Estado. No Ecoposto da avenida Ipiranga (foto), em Porto Alegre, a movimentação dos motoristas foi intensa desde a noite anterior ao evento. Cada estabelecimento distribuiu 100 senhas para o consumo no valor reduzido e os consumidores podiam abastecer até 20 litros, por R$ 50,00. Com o desconto, os postos ofereceram o combustível a um custo 48% menor. O objetivo da ação, promovido por entidades empresariais, é estimular a reflexão sobre o volume tributário do País.