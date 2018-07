Incêndios já provocaram 79 mortes na Grécia

Já chega a 79 o número de vítimas dos incêndios florestais na vila de Mati, na Grécia. O fogo começou nas proximidades do vilarejo turístico, localizado a apenas 25 km a leste de Atenas, no fim da tarde de segunda-feira (23) e chegou a áreas urbanas carregados por ventos de mais de 100 km/h que atingiram a região. As autoridades gregas evacuaram residências e removeram turistas em diversas regiões da costa. Nesta quarta-feira (25), os bombeiros ganharam o reforço de dois aviões italianos e um romeno, carregando água, que passaram a ser usados para combater as chamas. Os incêndios são os piores a atingir o país desde agosto de 2007, quando as chamas deixaram mais de 80 mortos por todo o país.