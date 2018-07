Calor mata 80 pessoas e deixa mais 35 mil pessoas hospitalizadas no Japão

Um desastre natural. Desta forma a Agência Meteorológica do Japão classifica a onda de calor que vem matando japoneses a três semanas. Segundo dados divulgados nesta terça-feira (24), 80 pessoas já morreram em decorrência do calor. Nos leitos hospitalares o caos se instalou, com cerca de 35 mil pessoas buscando atendimento nos hospitais do país. A temperatura, que variou entre 35ºC e 40ºC na sombra, fez com que pessoas saiam com sombrinhas nas ruas de Tóqio. Para amenizar as consequências do calor para os estudantes de escolas públicas, o governo japonês anunciou que instalará, como medida de emergência, aparelhos de ar-condicionado e estuda a possibilidade de prolongar as férias de verão. A onda de calor atípico está prevista para acabar no início de agosto.