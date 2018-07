Mascotes das Olimpíadas e Paraolimpíadas são batizadas em Tóquio

As mascotes oficiais da Olimpíada e da Paraolimpíada de Tóquio tiveram os seus nomes revelados em uma cerimônia realizada neste domingo (22), no centro de Tóquio - capital japonesa que abrigará estas duas grandes competições em 2020. A mascote dos jogos olímpicos, representada pela raposa azul, foi batizada de Miraitowa, enquanto para os Jogos Paralímpicos - graxaim rosa - o nome escolhido foi Someity. Miraitowa é uma combinação de palavras japonesas que representam futuro e eternidade. Já Someity é o resultado da fusão abreviada de palavras japonesas e inglesas, sendo uma originada pelo nome de uma popular variedade de cerejeira do Japão chamada de Someiyoshino e outra da frase em inglês "so mighty" (tão poderosa). Os layouts das duas mascotes foram escolhidos pelos alunos de escolas do ensino fundamental em todo o Japão, em fevereiro.