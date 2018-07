Orla do Guaíba atrai 50 mil pessoas e leva prefeitura a definir regras para uso

Pelo quarto final de semana seguido após a abertura do parque Moacyr Scliar, trecho revitalizado da Orla do Guaíba, o espaço recebeu milhares de pessoas neste sábado (21) e domingo (22). De acordo com a prefeitura da Capital, cerca de 50 mil pessoas visitaram o local nos dois dias. Devido ao movimento intenso, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams) divulgou uma lista de normas para utilizar o espaço. Entre as determinações, estão a proibição de churrasqueiras, fogueiras, buzinas, alto-falantes e amplificadores de som. Também não é permitida a circulação de ambulantes e camelôs. Alimentos e bebidas podem ser encontrados em quatro pontos delimitados, com comerciantes cadastrados, que atendem às normas de segurança alimentar e são fiscalizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.