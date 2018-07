Orla do Guaíba em Porto Alegre: muito além do pôr do sol

A orla do Guaíba, em Porto Alegre, costuma brindar os moradores e visitantes com o pôr do sol que virou símbolo em todo o Brasil. Em qualquer período do ano, os tons laranjas se intensificam principalmente quando o sol está quase desaparecendo no horizonte, como mostra a imagem do fotógrafo doMarco Quintana. Mas outras razões atraem o público mais recentemente, entre a beira do lago na Usina do Gasômetro até a região do BarraShoppingSul. Duas novidades recentes oferecem mais opções para essa interação. A revitalização do primeiro trecho da orla , após quase três anos de obras, vem atraindo um fluxo gigantesco, principalmente nos fins de semana. Há uma semana, foi aberto o Parque do Pontal , que compõe o projeto do Pontal do Estaleiro, cuja licença para obras foi oficializada nessa quarta-feira (18)