Time de futebol retirado de caverna homenageia mergulhador que morreu no resgate

O retrato no quadro ficará eternamente guardado na memória dos 12 meninos presos em uma caverna em Mae Sai, na Tailândia. Durante a coletiva de imprensa após a alta dos meninos e do técnico nesta quarta-feira (18), eles escreveram mensagens de agradecimentos e condolências ao ex-mergulhador, Saman Kunan, que morreu ao tentar estabelecer um canal de oxigênio dentro da caverna. O time Javalis Selvagens, como são chamados, havia saído do treino quando uma forte tempestade começou. Para se abrigar da chuva, as crianças e o técnico resolveram se abrigar na caverna. Conforme a água ia subindo, mais eles entravam na montanha, permanecendo trancados lá por duas semanas até serem resgatados.