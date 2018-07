Revelação da Copa, Mbappé lidera a França na conquista do bicampeonato

Um jovem de apenas 19 anos foi a estrela da seleção francesa na campanha vitoriosa na Copa do Mundo da Rússia. Kylian Mbappé, atacante do Paris Saint-Germain, anotou quatro gols durante o torneio e comandou o ataque da França na conquista do Mundial de 2018. Eleito o melhor jogador jovem da competição, o camisa 10 ainda igualou um feito de Pelé: marcar na final da Copa do Mundo com menos de 20 anos. O gol do francês foi o último da vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, neste domingo (15), no estádio Lujniki, em Moscou, que deu o bicampeonato mundial à França. Depois da partida, Mbappé refutou os rumores de que poderia ser procurado pelo Real Madrid, que recentemente perdeu Cristiano Ronaldo para a Juventus. “Eu ficarei 100% no PSG”, garantiu o craque, na festa da vitória.