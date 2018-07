Presídio Central é símbolo da insuficiência do sistema prisional

Enquanto é aguardada a conclusão da penitenciária erguida pelo Zaffari em permuta por área do Estado , o Presídio Central (agora Cadeia Pública), mantém-se como símbolo da precariedade do sistema prisional gaúcho. O Central, como ficou mais conhecido, já foi denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos (OEA), pelas condições desumanas. A desativação da casa prisional chegou a ser prometida pelo então governador Tarso Genro (PT-2011-2014). Mas a paisagem dos pavilhões decadentes continua a emoldurar a região do Partenon . Já a nova Penitenciária Estadual terá 416 vagas e deve ficar pronta em 30 dias. Os números da população carcerária gritam por soluções urgentes. O déficit de vagas é 10 mil a 12 mil vagas, enquanto a demanda só aumenta. Desde 2015, o sistema registra aumentos de 8 mil a 9 mil apenados.