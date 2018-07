Franceses tomam a Champs-Elysées para celebrar o segundo título da Copa do Mundo

Assim como na conquista da Copa do Mundo de 1998, vencida em sua própria casa, uma multidão se reuniu espontaneamente na Champs-Elysées, em Paris, para comemorar a vitória da França na final contra a Croácia, domingo (15). Depois de uma partida feroz, les blues – os azuis na tradução do francês – venceram por 4 a 2 contra os croatas com um sistema de jogo ofensivo. Na capital francesa, depois do apito final, os torcedores tomaram as ruas para comemorar a vitória de sua equipe, dando à tão famosa avenida um olhar novo olhar vinte anos após a primeira conquista.