São Joaquim registra na sexta-feira o dia mais frio do ano

Uma das cidades brasileiras que mais registra temperaturas negativas no inverno, São Joaquim, em Santa Catarina, teve nesta sexta-feira (13) o dia mais frio do ano. Os termômetros no Vale do Pericó registraram -7ºC no período da manhã. Além da baixíssima temperatura, vários pontos do município amanheceram cobertos por geada. Em Urupema e Bom Jardim da Serra, cidades também localizadas na Serra Catarinense, os campos estavam cobertos de gelo. No Rio Grande do Sul, a cidade Vacaria, nos Campos de Cima da Serra foi a cidade mais fria de sexta-feira com uma mínima de -2,8ºC. As cidades gaúchas de Bom Jesus, Canela, Lagoa Vermelha, São Francisco de Paula, São José dos Ausentes e Soledade também tiveram mínimas abaixo de zero.