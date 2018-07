Grafite renova fachada do Teatro de Arena em Porto Alegre

Os primeiros detalhes do grafite que vai renovar a fachada do Teatro de Arena já podem ser avistados por quem passa pela escadaria do Viaduto Otávio Rocha, no centro de Porto Alegre. A pintura faz parte do conjunto de mudanças promovidas no espaço, reconhecido pela resistência política, que completou 50 anos em 2017. Com a reinauguração prevista para o mês de agosto, estão sendo concluídas também as reformas na caixa cênica, camarins, banheiros e sistema elétrico. De acordo com o diretor do Teatro de Arena, Clóvis Rocha, o projeto do grafite, executado pelo Núcleo Urbanóide, foi construído a partir da história do local. “São letras e imagens que remetem a peças famosas apresentadas no teatro e ao início de suas atividades. Há partes em preto e branco e coloridas, que representam desde o passado até o futuro”, adianta Rocha.