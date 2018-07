Falha de Muslera rende seleção uruguaia e classifica a França à semifinal

Parceira de muitos momentos de glória do goleiro Muslera, a bola o traiu dessa vez no confronto entre Uruguai e França, nesta sexta-feira (6), pelas quartas de finais da Copa do Mundo. Um chute seco de Grizmann pegou o goleiro de surpresa, que espanou a bola para cima e a viu entrando mansamente dentro de seu gol. Os mesmos olhos que perseguiam a bola até ela morrer entre as traves uruguaias, viram a classificação charrua ir por água abaixo. Foram várias tentativas que não deram certo. A equipe, desfalcada por causa da lesão de Cavani, via seu herói de outros momentos, Luiz Suarez, esbravejar entre tentativas e erros da equipe celeste. O jogo terminou 2 a 0 e o Uruguai teve de arrumar suas malas para voltar para casa.