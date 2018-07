Ministro do Trabalho presta depoimento após ser afastado do cargo

O Ministro do Trabalho, Helton Yomura, foi afastado do cargo à pedido do STF e convocado a prestar depoimento na sede da Polícia Federal em Brasília na manhã de quinta-feira (5). De acordo com os investigadores, ele teria ficado calado e se negado a entregar seus celulares durante o interrogatório. Yomura é um dos alvos da Operação Registro Espúrio, que investiga fraudes em registros sindicais em troca de propina. A operação cumpriu mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e Brasília e buscou provas no gabinete do Ministério do Trabalho. A defesa do ministro negou que ele tenha cometido qualquer irregularidade. Após ser afastado, o presidente Temer aceitou o pedido de demissão de Yomura e decidiu que o ministro Eliseu Padilha (MDB) assumirá o cargo, junto com a chefia da Casa Civil.