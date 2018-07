Pela primeira vez, Túnis elege uma mulher para prefeita da cidade

Mesmo antes do resultado final, Souad Abderrahim já indicava em suas mãos que a vitória nas urnas seria sua. Por 26 votos a favor e 22 contra entre os conselheiros municipais, Souad se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo de prefeita na cidade de Túnis, capital da Tunísia, nesta quarta-feira (4). Farmacêutica de formação, a executiva era líder e candidata do Partido islâmico moderado Ennahdha e disputava o cargo mais alto na cidade, o qual antes era indicado pelo presidente da Tunísia. Ela foi eleita no segundo turno das eleições, as quais foram boicotadas por membros de partido de esquerda e centro. Desta vez, em uma nova votação, os vereadores a elegeram em uma disputa acirrada com seu concorrente, Kamel Idir, do partido laico Nidaa Tounes.