Erupção do vulcão Agung vira ponto turístico na Indonésia

O suspiro assustador do vulcão Agung, na Indonésia, não amedrontou o turista que passava pela estrada próxima ao monte e resolveu parar para tirar uma selfie. O registro foi feito horas depois do vulcão acordar pela segunda vez e cuspir lava para o céu na terça-feira (3), fazendo com que criasse uma coluna de fumaça de 5 km. A atividade anterior, que aconteceu na véspera, foi a mais forte, com jatos de lava a 2 km de altura do topo do monte. O vulcão está em atividade desde o ano passado, porém as explosões estavam amenas em 2018. No dia 28 de junho o vulcão começou a aumentar a frequência de atividades e na noite do dia 29 pôs pra fora a primeira nuvem de cinzas. Para evitar um desastre como o ocorrido na Guatemala, a Agência Nacional de Gestão de Desastres mandou evacuar um raio de quatro quilômetros no entorno do monte.