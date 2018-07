Com massacre em jornal, sobe para 51 número de jornalistas assassinados em 2018

O que seria um dia de trabalho normal no Capital Gazette terminou em tragédia na quinta-feira (28). Jarrod Ramos, de 38 anos, invadiu a redação do periódico que fica na cidade de a cidade de Annapolis, capital do estado de Maryland, nos Estados Unidos, e efetuou diversos disparos. O ataque, de acordo com as autoridades, foi motivado por um desentendimento financeiro entre o jornal e o terrorista. Um dos repórteres que presenciaram o ataque afirma que “não há nada pior do que escutar os tiros atingindo seus colegas de trabalho”. Ao todo morreram cinco pessoas, sendo quatro jornalistas e uma assistente de vendas. Com estas mortes, já chega a 51 o número de jornalistas assassinados nesse ano, conforme os dados do Repórteres Sem Fronteiras. Desde então, pessoas tem visitado o prédio do jornal, e prestado homenagens às vítimas.