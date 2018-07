Obrador nega medidas radicais, mas promete governo revolucionário no México

No primeiro discurso após ser eleito presidente do México , Andrés Manuel Lopez Obrador, do Movimento da Regeneração Nacional (Morena), mostrou que pretende acalmar os mercados. Obrador sinalizou que não haverá medidas radicais na economia, como confiscos e expropriações e que não se intrometerá na iniciativa privada. No entanto, o eleito, que foi ovacionado pelos eleitores, prometeu que fará um governo “revolucionário”, em que estado atuará na economia, e que dará "preferência aos mais humildes e aos esquecidos”. O futuro presidente mexicano disse ainda que "estenderá as mãos" ao governo dos Estados Unidos e busca de uma relação de amizade. A eleição mexicana no domingo (1º) foi marcada pelo recorde de políticos assassinados, totalizando 122, em diversos cargos eletivos. O esquerdista obteve 53% dos votos, com vantagem folgada sobre os adversários.