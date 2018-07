Fogueira de dois metros é acesa em festa junina do Shopping Total

Uma das mais tradicionais festas juninas de Porto Alegre, o Arraial Total movimentou a tarde e a noite deste domingo (1º) no Shopping Total. Animado pelas músicas típicas, o evento teve a tradicional quadrilha e o divertido casamento na roça apresentados pelos dançarinos da Trama Arte Companhia de Dança. Também foram realizadas oficinas de dança de xaxado e forró. A festa oferecia vários quitutes, como pinhão, maçã do amor, churros, pancho, doces e salgados, além do clássico quentão. As crianças se divertiram com a pescaria, jogo de argolas e dança das cadeiras. Para completar o ambiente junino, uma grande fogueira (foto), de dois metros de altura, foi acesa no estacionamento do shopping. Toda a verba arrecadada nas atrações do Arraial Total será revertida para instituições, projetos sociais e escolas da comunidade.