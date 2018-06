Em passagem pelo Brasil, Mike Pence visita abrigo de refugiados venezuelanos

A imigração foi o principal motivo da visita do vice-presidente dos EUA, Mike Pence, ao Brasil. O vice-presidente norte-americano chegou na terça-feira (26), em Brasília, onde se encontrou com o presidente Michel Temer. No discurso, Pence alertou aos brasileiros que queiram ingressar no país por meios ilegais para que “não arrisquem as suas vidas ou a de seus filhos tentando entrar nos Estados Unidos”. Mas, por outro lado, ofereceu ajuda aos venezuelanos que estão refugiados no Brasil. Pence viajou para Manaus na quarta-feira (27), onde iria participar de uma cerimônia com o prefeito da cidade, que se negou a participar por causa do protocolo estabelecido para o encontro. Seguindo o roteiro da viagem, o vice-presidente visitou venezuelanos que estão abrigados na Casa de Acolhida Santa Catarina.