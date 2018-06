Tunisiano Ben Youssef marca o 2.500º gol das Copas do Mundo contra o Panamá

Mesmo com as duas seleções eliminadas, o jogo entre Tunísia e Panamá, pela última rodada do Grupo G da Copa do Mundo da Rússia, ficou marcado por um fato interessante: o gol de número 2.500 da história dos Mundiais. Depois de o Panamá abrir o placar, aos 32 minutos do primeiro tempo, em um gol contra de Meriah, o centroavante tunisiano Ben Youssef escorou um cruzamento para as redes e marcou seu nome na história das Copas, ao registrar o 2.500º gol da competição. Mais tarde, a Tunísia ainda viraria o jogo, com gol de Khazri. O resultado também serviu para quebrar um tabu dos africanos, que não venciam uma partida em Copas do Mundo há 40 anos, desde a edição de 1978, no México. No outro jogo da chave, a Bélgica venceu a Inglaterra por 1 a 0 e encerrou a primeira fase na liderança, enquanto os ingleses ficaram com a segunda vaga.