Marcelo sente espasmo na coluna mas não deve desfalcar a seleção contra o México

Apesar da convincente vitória por 2 a 0 contra a Sérvia na quarta-feira (28), a seleção brasileira levou susto no início da partida, quando o lateral esquerdo Marcelo sentiu uma lesão. O Brasil trocava passes em seu campo de defesa, quando Marcelo, ao tentar uma arrancada pela lateral, sentiu fortes dores nas costas e tocou a bola para fora. Após receber o aviso do juiz para sair de campo para que a partida prosseguisse, Marcelo começou a caminhar de um lado para o outro para que o seu substituto, Felipe Luiz, pudesse se aquecer. O atleta passou por uma avaliação e foi constatado um espasmo muscular na coluna, se tornando uma preocupação tanto para a comissão técnica de Tite quanto para a torcida brasileira. Ao chegar ao hotel em que a equipe está hospedada, o jogador foi medicado e usou as redes sociais para avisar que está bem e pronto para o próximo confronto, que será contra o México.