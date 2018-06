Porto Alegre mobiliza mais pessoas e vence Campinas no Dia do Desafio

O incentivo à prática de exercícios físicos é a tônica do Dia do Desafio, que foi realizado nesta quarta-feira (27) e, neste ano, teve ações em 492 cidades do Rio Grande do Sul, envolvendo cerca de 3 milhões de gaúchos. Neste ano, Porto Alegre disputou com Campinas (SP) qual das cidades conseguiria envolver mais sua população em práticas esportivas. A capital gaúcha venceu a disputa, com 492.786 participantes (33% da população), contra 201.773 (17% da população) da cidade paulista. Entre as ações promovidas em Porto Alegre, o Sesc ofereceu uma chance de entrar no clima de Copa: na Esquina Democrática, uma miniquadra com goleira estava liberada para quem quisesse arriscar chutes a gol (foto). Outros resultado dos confrontos saudáveis entre municípios já estão disponíveis no site do Sesc