Alemanha é a primeira favorita a dar adeus à Copa do Mundo

A campeã do mundo em 2014 foi a primeira seleção favorita a cair na Copa da Rússia. A Alemanha de Özil (foto) deu adeus a competição nesta quarta-feira (27) depois de perder por 2 a 0 para a Coreia do Sul. Apesar de não facilitar a vida da seleção coreana, a Alemanha não apresentou um bom futebol. Pressionando desde o começo do jogo, a equipe não conseguiu marcar tentos contra o time asiático. No segundo tempo, mesmo sabendo que já não teria chance de classificação, a Coreia começou a explorar os contra-ataques e levar mais perigo ao gol do Goleiro Neuer. Foi quando aos 47 minutos do segundo tempo Kim Young-Gwon arrematou de cabeça, marcando o primeiro gol da partida. No desespero Neuer foi ao ataque e, ao perder a bola, sofreu um segundo gol. Potência do futebol, a Alemanha não era eliminada na primeira fase desde a Copa de 1938.